Liverpool observou Enzo Férnandez

O mercado de transferência fecha na quinta-feira em Inglaterra e no Liverpool há dúvidas sobre a composição do mesmo, em particular no meio-campo. Jürgen Klopp não está plenamente convencido com as opções que tem mas também não quer apostar num jogador que não é a opção correta ou a predileta.Segundo a Sky Sports, há poucas alternativas que cativam o treinador alemão. Uma delas, que o emblema da Premier League observou foi Enzo Fernández, que este verão se juntou ao Benfica e assinou um contrato válido até junho de 2027, blindado ainda por uma cláusula de 120 milhões de euros.O médio argentino ex-River Plate esteve nas cogitações dos reds mas não é viável agora para a formação de Klopp, tal como outros nomes badalados na Europa do futebol. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) não está à venda ou, nesse caso, o Liverpool estaria na linha da frente.Ryan Gravenberch (reforço do Bayern), Aurelien Tchouameni (reforço do Real Madrid) ou Frenkie de Jong (não quer sair do Barcelona) não jogadores que agradariam ao emblema de Liverpool, à imagem de Vitinha, recém-contratado pelo Paris Saint-Germain, que poderia ser um 'clone' de Thiago. Contudo, todos já têm a sua situação definida no imediato, à imagem de Enzo.