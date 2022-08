Liverpool? Pai fala sobre o futuro de Enzo Fernández

Raúl Fernández, pai de Enzo Fernández, falou ao 'Saca Del Medio' sobre o futuro do filho, médio do Benfica, abordando o interesse do Liverpool."Calculo que fique no Benfica até junho do ano que vem. Apontam muito à Liga dos Campeões e ao campeonato e contam com ele", referiu.Segundo a Sky Sports, o Liverpool observou Enzo Fernández, que este verão se juntou ao Benfica e assinou um contrato válido até junho de 2027, blindado ainda por uma cláusula de 120 milhões de euros.Ao que tudo indica, Jürgen Klopp não está plenamente convencido com os jogadores que possui, neste momento, para o meio-campo dos ‘reds’, vincado a necessidade de ir ao mercado. Todavia, o técnico vice-campeão europeu não quer apostar num jogador que não é a opção correta ou a predileta.