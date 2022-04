Livro sobre Luís Filipe Vieira sai no verão

A biografia de Luís Filipe Vieira vai ser publicada no próximo verão. O antigo presidente do Benfica, de 72 anos, conta pormenores da sua vida pública e mais pessoal, além de relatos da longa carreira profissional.Os jornalistas João Moniz e Marta Martins Silva, ambos do ‘Correio da Manhã’, são os autores do livro que conta a história de um dirigente marcante do futebol português, que saiu das águias depois de ser detido em julho de 2021 no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’.