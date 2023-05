Loucura para Portimão: Benfica coloca mais bilhetes à venda terça-feira

O Benfica coloca à venda amanhã mais bilhetes para o encontro com o Portimonense, marcado para sábado, às 18 horas. Disponíveis a partir das 10 horas, a venda é extensiva a sócios dos encarnados.A venda de bilhetes para a deslocação do Benfica a Portimão arrancou segunda às 10 horas. Quarenta minutos volvidos, já os benfiquistas haviam esgotado os ingressos disponíveis. Numa manhã em que apenas os detentores de red pass podiam adquirir bilhetes, a espera ia em mais de uma hora.Para a partida da 32.ª jornada da Liga Bwin, com início marcado para as 18 horas, os algarvios disponibilizam cerca de 2.500 ingressos para a bancada nascente, habitualmente reservada aos adeptos visitantes.