Lourenço Coelho: «Se não nos respeitarem seguramente não seremos candidatos ao prémio fair play»

Lourenço Coelho garantiu que o Benfica será mais forte na nova época, num discurso em que deixou vários recados para fora."Estamos focados no sorteio de 18 de julho [n.d.r.: 3.ª pré-eliminatória da Champions], pois é a primeira competição onde vamos participar. Calendário da Liga? Temos de jogar contra todos, é indiferente. O plantel está a trabalhar bem com compromisso, paixão, rigor e competência, mas como uma pessoa com responsabilidades nos futebol português disse, e bem, nem sempre é só a competência que conta. Isso diz-nos que temos de ser muito fortes este ano, contar com o apoio de todos, ser rigorosos internamente e estar atentos externamente. Seremos mais fortes, pois como se viu no domingo temos uma força grande por trás", disse o diretor-geral das águias após o sorteio dos calendários."Não prometemos títulos, mas sim trabalho. Queremos muito mais do que o prémio Fair Play e se não nos respeitarem seguramente não seremos candidatos a esse prémio", atirou.