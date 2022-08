E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou, esta terça-feira, o empréstimo por uma época, de duas jovens futebolistas formadas no Valadares Gaia FC.Ana Carolina Alves é guarda-redes e já representou a equipa sénior do clube de Gaia. Aos 16 anos foi cedida por empréstimo de uma época às águias.Luana Oliveira Doce é defesa, tem 17 anos, e vai representar o clube da Luz igualmente por empréstimo do Valadares, onde também já jogou pela equipa sénior durante a última época.