Lucas atira-se à estreia pela seleção brasileira

Lucas Veríssimo prepara-se para cumprir os primeiros minutos pela seleção do Brasil. O titularíssimo Marquinhos entrou para o último embate com o Chile – a formação canarinha venceu por 1-0 – em risco de exclusão e acabou mesmo por ver cartão amarelo ao minuto 84, ficando desta forma impedido de dar o seu contributo no encontro de amanhã com a Argentina, em São Paulo.

Tite tem como opções o camisola 4 das águias e também o experiente Miranda, que aos 36 anos se mantém firme no São Paulo. O jogador encarnado atravessa um bom momento de forma e poderá assim levar alguma vantagem, mas só hoje o selecionador canarinho tomará uma decisão sobre quem formará dupla com o ex-portista Militão. De resto, também este último está ‘tapado’, pelo que se for agora admoestado ante a Argentina, falhará o último compromisso desta tripla jornada, contra o Peru. Se Lucas não tiver agora a sua chance, poderá então vir a tê-la nessa circunstância.

A concretizar-se esta estreiado central benfiquista pela seleção, o ex-Santos irá defrontar Otamendi. Os dois jogadores, recorde-se, são cartas fora do baralho para o jogo do Benfica com o Santa Clara nos Açores (agendado para dia 11), uma vez que jogam na madrugada de 10 e só chegam a Portugal no dia seguinte.