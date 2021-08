Lucas Veríssimo: «A equipa está a crescer a cada jogo»

Lucas Veríssimo mostrou-se satisfeito com o facto de ter contribuído com um golo na vitória do Benfica diante do Gil Vicente. O defesa-central considerou que o triunfo, em Barcelos, podia ter sido mais alargado.





"Venho a ser um felizardo, mas o individual está a aparecer porque o coletivo está muito bom. Graças a Deus a nossa equipa tem vindo a comportar-se muito bem. Sabemos que é difícil jogar com equipas bem fechadas e que jogam em contra-ataque. Mas a nossa equipa soube controlar bem o jogo. O golo demorou a sair, mas saiu o primeiro, o segundo e podia ter saído o terceiro", começou por referir, na flash-interview, à Sport TV."Como disse, foi um jogo difícil, contra uma equipa bem posicionada, perigosa no contra-ataque e sabe jogar com bola", frisou."Já é um ano de trabalho, para mim seis meses, e todos já conhecem o trabalho e as ideias do mister. E um conhece o outro. Isso é muito importante. A nossa equipa está a crescer a cada jogo e tenho a certeza que esse ano podemos conquistar títulos e lutar pelas competições.""Naquele lance procurei não estar fora de jogo, pois sabia que ele [Pizzi] ia bater a bola cruzada, como faz nos treinos. Ele não foi tão feliz a bater, mas depois consegui dominá-la bem e surpreendi o guarda-redes.""Quero aproveitar para agradecer aos adeptos. Mais um jogo, sempre com o seu apoio do principio ao fim. Espero que seja assim temporada toda", concluiu.