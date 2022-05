Lucas Veríssimo ainda tem “calafrios”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucas Veríssimo prossegue a recuperação da lesão grave que sofreu numa partida disputado em novembro, frente ao Sp. Braga, mas ainda hoje o central assume ter dificuldades em ver as imagens do lance com Galeno que ditou esta longa paragem. “Até hoje não consigo nem olhar direito. É muito feio de se ver. Dá calafrios”, assinalou o defesa brasileiro, em declarações à BTV.

O jogador, de 26 anos, reconhece que a entorse e rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito foi um revés na carreira e que agora é um “começar do zero”. Apesar disso, mantém a confiança que irá regressar aos relvados “mais forte”. “‘Disseram-me muito isso, mas eu achava que era da boca para fora, mas agora estou a sentir isso: que vou mesmo voltar mais forte”, frisou.