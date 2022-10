Lucas Veríssimo: «Caí e estou a levantar-me. Mais forte, mais preparado e motivado ao extremo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Verissimo (@lucasverissimo)

Lucas Veríssimo voltou sábado à competição, quase um ano depois de sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito (a 7 de novembro de 2021). No triunfo (2-0) frente ao B SAD foi titular, saiu ao intervalo e esteve em bom plano, perante o olhar atento de Roger Schmidt."Deus sabe mesmo de todas as coisas. Voltei. Voltamos! Que seja um retorno abençoado e que eu possa continuar o fazer o que mais amo. Foi um momento complicado e o mais difícil de toda a minha carreira. Com o apoio de toda a minha família, amigos, meu staff e todos profissionais envolvidos no processo conseguimos superar cada obstáculo. E agora juntos escreveremos novos capítulos. Caí e estou a levantar-me. Mais forte, mais preparado e motivado ao extremo. Muita coisa está por vir. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado a todos pelo carinho durante todo o processo. Fé", pode ler-se numa publicação feita no Instagram.