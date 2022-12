Já restabelecido da grave lesão no joelho direito que o afastou dos relvados durante largos meses, o defesa-central Lucas Veríssimo deu ontem mais um passo no processo para readquirir o ritmo e a condição física que lhe permitam discutir um lugar no onze e jogou toda a segunda parte do encontro com o Sevilha, sendo, inclusive, o capitão da formação encarnada. Na primeira parte, e pese embora a presença em campo de André Almeida, o jogador com mais anos ao serviço dos encarnados, foi Rafa, um dos habituais titulares , a envergar a braçadeira.