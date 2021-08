Lucas Veríssimo convocado para a seleção brasileira

Lucas Veríssimo foi esta sexta-feira convocado para a seleção brasileira de futebol. O central do Benfica, de 26 anos, integra os eleitos do selecionador Tite para os embates com Chile, Argentina e Peru respeitantes às eliminatórias de apuramento para o Campeonato do Mundo, a 3, 5 e 10 de setembro, respetivamente.





O jogador contratado ao Santos pelo Benfica em janeiro já havia sido chamado em maio mas uma lesão impossibilitou a estreia do camisola 4 das águias.Everton, habitualmente chamado por Tite, fica de fora das opções para este triplo compromisso. Em sentido contrário, Raphinha, jogador do Leeds que passou pelo Sporting, foi chamado aos trabalhos da seleção pela primeira vez.Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica).Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Daniel Alves (São Paulo).Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (Lyon).Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton) e Gabigol (Flamengo).