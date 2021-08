Lucas Veríssimo de novo à porta da seleção brasileira

Lucas Veríssimo está em alta rotação no Benfica e, depois de ter feito uma assistência (para Gilberto) no jogo de estreia, ante o Spartak Moscovo, inaugurou o marcador em Moreira de Cónegos, num jogo que as águias venceram por 2-1. E numa altura em que o selecionador brasileiro, Tite, se prepara para fazer nova convocatória, o defesa-central encarnado volta a surgir como forte possibilidade para integrar o escrete. O ex-Santos, recorde-se, já havia sido chamado para a Copa América, mas a lesão muscular sofrida no final da última época acabou por lhe retirar a possibilidade de se estrear pela seleção canarinha.

Agora, segundo a imprensa brasileira, Tite deverá lançar até ao próximo dia 13 os nomes dos eleitos para os próximos compromissos de apuramento rumo ao Mundial’2022. O Brasil tem marcados jogos com Chile (2 de setembro), Argentina (5) e Peru (9) e o técnico do escrete já está nesta altura a analisar também todo o material que resultou da conquista de novo ouro olímpico. No Japão, foram vários os jogadores a destacar-se e Tite pondera agora chamar alguns elementos do grupo eleito por André Jardine nos JO. Entre as outras potenciais mexidas, surge então Lucas Veríssimo.