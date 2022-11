Lucas Veríssimo de volta um ano depois

O jogo de ontem foi especial para Lucas Veríssimo. O central entrou aos 88 minutos para o lugar de António Silva, voltando assim a atuar na Liga dos Campeões exatamente um ano depois da última aparição (fez os 90’ em Munique). Recuperado da grave lesão no joelho direito, o internacional canarinho – que está nos 55 pré-convocados para o Mundial – volta assim às opções de Schmidt. Assim que o árbitro apitou para o final do jogo, Lucas e os companheiros ficaram presos aos telemóveis para saberem o resultado do Juventus-PSG. Já no relvado, fizeram a festa depois de informados pelo diretor-técnico Luisão.