Lucas Veríssimo deixa mensagem aos adeptos do Benfica: «Cada dia mais próximo de voltar»

Lucas Veríssimo, central do Benfica que está a recuperar de uma grave lesão no joelho direito - entorse com rotura do ligamento cruzado anterior -, deixou este sábado uma mensagem nas redes sociais, afirmando estar "cada dia mais próximo" do regresso aos relvados."O caminho é longo e cada conquista dentro do processo vale muito. Cada dia mais próximo de voltar a fazer o que amo", escreveu o brasileiro, que partilhou uma imagem onde realiza trabalho de recuperação no relvado.Veríssimo, recorde-se, bateu à porta da enfermaria das águias a 7 de novembro de 2021, depois de se ter lesionado frente ao Sp. Braga, na 11.ª jornada da Liga Bwin, num lance em que tentava travar Galeno, na altura ainda ao serviço dos bracarenses.