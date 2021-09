Lucas Veríssimo e a vitória sobre o Barcelona: «Foi especial por ser a minha estreia na Champions»

Lucas Veríssimo era um homem feliz após a vitória do Benfica frente ao Barcelona (3-0) na 2ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações à 'TNT Sports Brasil', o central das águias frisou que "estava ansioso pela estreia na Champions", mas que a "vitória" e a exibição da equipa é o mais importante.





"Trabalhámos para isto, para viver grandes jogos. Estávamos muito bem preparados, sabíamos que independentemente do momento, o adversário não deixa de ser o Barcelona. Entrámos focados, e foi um momento especial por ser a minha estreia na Champions", começou por dizer.Questionado acerca da sua adaptação à Europa, o central garantiu ser "muito focado". "Sei o que quero, onde quero chegar, lutei muito para chegar ao futebol europeu, era um grande sonho. Vim muito bem preparado, adaptei-me rapidamente, o mister tentou ao máximo passar-me as ideias de jogo. Não é fácil chegar a meio de uma temporada e ter uma adaptação tão rápida. Podemos sempre melhorar".Relativamente à relação com Jorge Jesus, Veríssimo referiu que é um treinador que "pede muito dos jogadores", destacando que a "exigência" do Benfica "está sempre lá em cima".O antigo jogador do Santos falou ainda sobre a chegada à seleção brasileira. "Também é um sonho, e graças a Deus consegui. É como costumo dizer: chegar já é difícil, mas manter é ainda mais".