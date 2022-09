Lucas Veríssimo e João Victor novidades no regresso do Benfica aos trabalhos no Seixal

Depois de cinco dias de descanso, o plantel principal do Benfica regressou este sábado ao trabalho no Seixal com algumas novidades. A começar, desde logo a destacar o facto de as águias terem realizado três sessões de treino num dia em que Lucas Veríssimo e João Victor, dupla brasileira que tem estado ausente por lesão, reintegraram de forma "progressiva" os trabalhos com os restantes companheiros no relvado. Os dois defesas-centrais realizaram exercícios com bola e cumpriram os respetivos planos de recuperação.

De fora deste 'regresso' ao trabalho estiveram os 12 internacionais: João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), Otamendi e Enzo (Argentina), Odysseas (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel Soares (Sub-21 de Portugal) e Diego Moreira Jr. (Sub-19 de Portugal).