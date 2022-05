Lucas Veríssimo e o lance da lesão: «É muito feio de se ver, dá calafrios»

A recuperação de Lucas Veríssimo à lesão grave - entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior – está atrasada e, segundo Record avançou esta semana , o regresso aos relvados poderá dar-se só perto do final do ano. Uma espera demasiado longa para o central brasileiro que, em entrevista à BTV (no ar esta quarta-feira, às 17H), revela que ainda não consegue ver as imagens daquele jogo de novembro frente ao Sp. Braga."Sinto-me muito realizado hoje, porque estou num grande clube da Europa, para mim um dos maiores. Estou muito satisfeito onde estou, fez-me realizar o sonho de chegar à Seleção. Infelizmente aconteceu-me uma das piores coisas, num estalar de dedos foi tudo abaixo... A minha mulher estava aflita, viu pela televisão, e até hoje não consigo nem olhar direito. É muito feio de se ver. Dá calafrios. Tudo desmoronou e agora é começar do zero praticamente... A minha mulher disse-me: 'alguma coisa na tua vida foi fácil? Vais voltar mais forte'. Disseram-me muito isso, mas eu achava que era da boca para fora, mas realmente eu via que os outros voltavam mais fortes e agora estou a conseguir trabalhar coisas para as quais antes não tinha tempo. Estou a sentir isso: que vou voltar mais forte", afirmou.E prosseguiu, apontando o jogo que mais o "tocou" nesta ausência dos relvados. "[A 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões] Com o Liverpool... A ida para o estádio, a multidão, o clima que estava... Não que os outros jogos não o estivessem, mas aquele tocou mais fundo. Queria viver lá de dentro e queria muito. 'Caraca... podias estar lá', pensava. É ter paciência"."Vim para ser campeão, conquistar títulos aqui é o meu maior desejo e tenho a certeza que vou conquistar isso", concluiu.Veríssimo bateu à porta da enfermaria a 7 de novembro de 2021, depois de se ter lesionado frente ao Sp. Braga, na 11ª jornada, num lance em que tentava travar Galeno. Apesar de inicialmente as previsões apontarem para um tempo de paragem de oito a dez meses, regressando entre julho e setembro, a lesão afastará o central por mais tempo, podendo estar totalmente apto só em dezembro, o que significa que o brasileiro levará mais de um ano de recuperação. Assim, Veríssimo, de 26 anos, falhará não só a pré-temporada às ordens de Roger Schmidt comocerca de quatro meses de competições em 2022/23.