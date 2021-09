Lucas Veríssimo e o momento do Benfica: «Temos de manter os pés no chão»

Lucas Veríssimo analisou o momento da equipa do Benfica para a Liga Portugal e deu conta do sentimento dos encarnados.





"A equipa tem estado bem, mas temos de manter os pés no chão. Sabemos os nossos objetivos neste campeonato e nas outras competições, por isso é continuar o nosso trabalho porque tenho a certeza de que poderemos colher bons frutos", reiterou o defesa brasileiro que recebeu o galardão de melhor jogador do mês de agosto, juntando-o ao de defesa do mês."Estou muito feliz por este reconhecimento. Espero manter o trabalho. Aproveito para agradecer a toda a equipa, que me dá todo o suporte, e à equipa técnica, estou muito agradecido a todos eles. Aproveito também para agradecer aos adeptos por todo o apoio que nos têm dado durante a época", vincou o internacional brasileiro.Lucas Veríssimo alcançou 16 por cento dos votos dos treinadores principais. Pedro Gonçalves (Sporting) reuniu 14% dos votos, sendo que Toni Martínez (FC Porto) completa o pódio com 10%.