Lucas Veríssimo eleito o melhor defesa do mês de agosto da Liga Bwin

O central brasileiro Lucas Veríssimo continua a confirmar o bom início de temporada, desta vez com a distinção de melhor defesa do mês de agosto da Liga Bwin. Com um total de 29 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, o defesa do Benfica bateu a concorrência do lateral do Estoril, Joãozinho, que arrecadou 14 por cento dos votos, e do internacional português do FC Porto, Pepe, que fechou o pódio com oito por cento dos votos.





Durante o período em avaliação para este prémio, o jogador de 26 anos participou em três encontros com a camisola encarnada, nos quais foi um dos pilares defensivos mais importantes para Jorge Jesus, tendo contribuído também no processo ofensivo com dois golos.