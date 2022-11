Lucas Veríssimo em recuperação

Lucas Veríssimo ainda se encontrava ontem em convalescença da síndrome gripal que o afastou do encontro com o Estrela. No domingo, horas antes do desafio da Allianz Cup, a mulher do jogador, Amanda Veríssimo, partilhou uma fotografia com o central acamado. De qualquer forma, o brasileiro, de 27 anos, será, ao que tudo indica, opção para o encontro com o Penafiel, no próximo sábado.

Em dúvida está Frederik Aursnes. O médio norueguês falhou os últimos quatro jogos devido a uma lesão muscular contraída ainda no decorrer da primeira parte do duelo com o Maccabi Haifa, a 2 de novembro.