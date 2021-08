Lucas Veríssimo: «Equipa soube comportar-se e corremos do início ao fim»

Lucas Veríssimo marcou o primeiro golo da vitória do Benfica frente ao Moreirense (1-2), encontro da 1.ª jornalda da Liga Bwin 2021/22. Na 'flash interview' da Sport TV, o central brasileiro sublinhou o trabalho da equipa.





"Sabíamos que seriam jogos difíceis. Os jogos aqui são sempre difíceis. Conseguimos impor o nosso jogo, fechámos os espaços. Poderíamos ter conseguido um resultado melhor na 1.ª parte. Infelizmente, a bola não entrou. Sofremos um golo no final da 1ª parte que acabou por dificultar a segunda parte. A expulsão aconteceu e eles acabaram por crescer mas a nossa equipa soube comportar-se muito bem durante o jogo. Todos fizeram um papel defensivo muito bom. Há que exaltar o papel defensivo da equipa do início ao fim, depois de uma viagem desgastante que tivemos. Todos correram de início ao fim"."Trabalhamos dia a dia, estas coisas podem acontecer durante as partidas. Infelizmente aconteceu hoje. Não sei se foi justa ou não a expulsão, mas a equipa soube comportar-se. Corremos de início ao fim. Isto foi muito importante e claro… os adeptos a apoiar do início ao fim. Ainda não tinha sentido isto aqui ainda. É a primeira vez hoje, foi muito bom. Espero que seja a temporada toda a assim, a apoiarem-nos. Tenho a certeza que no final vamos sorrir todos"."Claro que tinha essa ansiedade. É muito ruim não ter adeptos há mais de um ano mas estão a voltar. É muito importante para nós. Foi no jogo de hoje e tenho a certeza que vai ser durante a época toda".