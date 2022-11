Lucas Veríssimo está doente, revela a mulher

Gente q loucura.. galera toda de casa ficando doente, To p ficar maluca cuidando de todos doentes ao mesmo tempoooo.. agora só eu e Samuel q não estamos — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) November 19, 2022

A mulher de Lucas Veríssimo fez uma publicação no Twitter na qual revelou que o central do Benfica está doente, assim como a filha do casal.apurou que o defesa está com síndrome gripal."Que loucura... todos cá em casa estão a ficar doentes. Estou a ficar maluca a cuidar de todos os doentes ao mesmo tempo. Agora só eu e Samuel é que não estamos", pode ler-se no 'tweet' de Amanda Veríssimo, que mostrou ainda o jogador a tomar o pequeno-almoço na cama com os filhos.Desta forma, Lucas Veríssimo deverá falhar o encontro desta noite entre Benfica e Estrela da Amadora, a contar para a Allianz Cup.