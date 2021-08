Lucas Veríssimo: «Estivemos muito bem defensivamente, faltou controlar mais»

Lucas Veríssimo considera que o Benfica esteve "muito bem defensivamente" diante do PSV (2-1), embora admita que as águias terão de corrigir alguns erros tendo em vista o encontro da 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Na conferência de análise ao jogo, o central disse que já conhece bem melhor as ideias de Jorge Jesus.





"Estava ansioso pelo hino. É muito bom. Quando vim para cá, sabia que o Benfica era equipa de Champions. A nossa equipa portou-se bem. Sabemos que não fizemos uma grande partida, mas vamos corrigir os erros para o jogo da segunda volta.""A equipa gosta de jogar com bola. Soubemos aproveitar os contra-ataques. Defensivamente portámo-nos bem, tiveram poucas oportunidades. Temos poucos erros. Queremos uma segunda mão muito melhor. Hoje conheço melhor as ideias do míster. Conhecemo-nos melhor e tenho a certeza que no resto da temporada isso vai melhorar ainda mais."Estivemos muito bem defensivamente, faltou-nos controlar mais a partida. Faltou um pouco isso no jogo de hoje. Defensivamente a equipa portou-se muito bem. Tomámos um golo de contra-ataque. Acontece. Vantagem muito boa, tenho a certeza que vamos melhorar."