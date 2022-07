Lucas Veríssimo ficou em Portugal a recuperar da operação ao joelho direito, realizada em novembro passado. Por esse motivo o defesa-central não integrou a comitiva do Benfica que partiu na manhã desta sexta-feira para Inglaterra.Nos treinos abertos, não foi visto o futebolista brasileiro, de 27 anos, que se lesinou no desafio com o Sp. Braga, no Estádio da Luz, a 7 de novembro passado. Recorde-se que Roger Schmidt conta com 38 jogadores no estágio que hoje se inicia, em St. George's Park, casa da seleção inglesa.