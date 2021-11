Lucas Veríssimo já foi operado e terá alta em 48 horas

O Benfica anunciou esta sexta-feira que Lucas Veríssimo foi operado em Barcelona e que terá alta em 48 horas, tendo sido dado conta que "o procedimento decorreu sem intercorrências"."O atleta Lucas Veríssimo foi submetido a uma cirurgia ao joelho direito, em Barcelona, no Hospital Universitário Dexeus. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Juan Carlos Monllau, acompanhado pelo Dr. Ricardo Antunes, médico do Sport Lisboa e Benfica. O procedimento decorreu sem intercorrências, prevendo-se alta hospitalar nas próximas 48 horas. O cirurgião catalão Dr. Juan Carlos Monllau é uma referência neste tipo de cirurgias, tendo operado com sucesso inúmeros jogadores do FC Barcelona, como Carles Puyol, Luis Suárez, Philippe Coutinho ou Martin Braithwaite, entre muitos outros", garantiram as águias em comunicado, dando casos de jogadores dos catalães que também foram intervencionados por Carlos Monllau.Recorde-se que o internacional brasileiro, de 26 anos, irá falhar o que resta da presente temporada depois de ter contraído uma "rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo" frente ao Sp. Braga, num encontro que os encarnados triunfaram por 6-1, no Estádio da Luz.