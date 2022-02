Lucas Veríssimo lembra estreia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fez ontem um ano que Lucas Veríssimo cumpriu o sonho de se estrear no futebol europeu, o que aconteceu com a camisola do Benfica frente ao Arsenal (1-1). O central recorreu às redes sociais para recordar esse momento.

“Há um ano realizei um dos meus maiores sonhos. Jogar na Europa sempre foi um dos meus objetivos na carreira. E em 365 dias tenho certeza que vivi um turbilhão de emoções. Vitórias, derrotas, acertos, erros, altos e baixos. Champions, Seleção brasileira, tudo possível graças ao Benfica e ao Santos”, lembrou o jogador que está a recuperar de uma longa lesão, mas que deixou uma garantia: “Estou a voltar!”