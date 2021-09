Lucas Veríssimo luta pelo Mundial

À segunda, foi de vez e Lucas Veríssimo começa a mostrar-se a Tite na seleção canarinha. Por agora, vai treinando para tentar somar os primeiros minutos no escrete, mas a mira já está no Mundial’2022, que terá palco no Qatar. "O Mundial está próximo. Ser chamado agora é muito bom para mostrar serviço e trabalho. Estou focado em fazer o meu melhor, pois assim posso conquistar o meu espaço. As coisas vão fluir naturalmente", salientou o defesa-central encarnado, em conferência de imprensa.

O Brasil prepara uma jornada tripla na qualificação para o Campeonato do Mundo, frente a Chile (dia 3), Argentina (5) e Peru (10) e o camisola 4 das águias não esconde que está nas nuvens. "Estou a realizar um sonho. Claro que tenho vontade de jogar, vestir a camisola do meu país, mas estou aqui para fazer parte do grupo, para ajudar, independentemente de jogar ou não. A minha ideia é absorver as coisas boas do Tite e também dos outros atletas, aprender tudo e ajudar no que for possível", sublinhou o jogador encarnado, de 26 anos.

No final da última época, uma lesão muscular evitou que concretizasse esta sua primeira chamada à seleção canarinha. No entanto, o ex-Santos está convicto de que Tite nunca o perdeu de vista. "Já jogava a alto nível no Santos há uns bons anos. Conseguimos chegar à final da Taça Libertadores e, é claro, não foi só ali que houve esse acompanhamento, que já devia ter um bom tempo. Por ser a Libertadores, competição de um nível maior, acredito que pode ter ajudado nessa chamada também, nessa minha aproximação à seleção", destacou.

Agora, Lucas Veríssimo já vive o melhor momento da sua carreira no que a golos diz respeito, tendo festejado dois – máximo numa mesma época até aqui – em apenas sete jogos.

Marcante acabou também por ser a recente expulsão no terreno do PSV Einhoven, deixando a equipa a jogar com menos um elemento por mais de uma hora. No entanto, o emblema da Luz conseguiu segurar o nulo no marcador e garantiu o apuramento para a fase de grupos da Champions, prova que o central brasileiro irá disputar pela primeira vez. Na Luz, diga-se, foi declarado como inegociável.

Lucas Veríssimo e Otamendi são baixas praticamente garantidas para o próximo embate do Benfica com o Santa Clara, nos Açores, agendado para 11 de setembro. A dupla de centrais joga na madrugada de dia 10 pelas respetivas seleções e, tendo em conta que ainda terá de voltar depois a Lisboa, é muito difícil que os dois jogadores venham a ser opção para esse encontro com a formação insular. Afinal, nesse mesmo dia 10, Jorge Jesus deverá viajar com a equipa rumo aos Açores, depois de cumprido mais um treino no Benfica Campus. No dia 12, diga-se, os encarnados poderão logo seguir viagem rumo a Kiev, onde a águia defronta o Dínamo (14), na estreia da fase de grupos da Champions.