Lucas Veríssimo na agenda do Corinthians para julho

Lucas Veríssimo é desejado no plantel do Corinthians, quando o mercado de transferências reabrir no Brasil, no verão. O central, que na presente temporada, raramente tem sido opção para Roger Schmidt, é notícia na imprensa brasileira, que o coloca como um dos principais alvos para o emblema liderado por Vanderlei Luxemburgo.O central já havia sido associado ao conjunto paulista há alguns meses, mas a transferência não se consumou. Agora, volta a ser tema de conversa com a 'Gazeta Esportiva' a dar conta que é uma das prioridades na reabertura de mercado. Tal como o nosso jornal já deu conta, o próprio jogador vê com bons olhos um regresso ao Brasil, depois de uma época em que só participou em oito jogos, tendo totalizado apenas 239 minutos em campo.Este será um tema que, certamente, merecerá análise por parte da direção benfiquista, quando fizer uma avaliação e planeamento para a próxima temporada. Apesar de ser desejado no Brasil, é expectável que Schmidt perca Otamendi, pelo que a saída de outro central terá de ser ponderada. Recorde-se que, além do argentino e do brasileiro, Schmidt conta ainda com António Silva e Morato, no plantel. Além disso, há ainda João Victor emprestado ao Nantes e Tomás Araújo ao Gil Vicente.