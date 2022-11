Lucas Veríssimo nos 55 pré-convocados do Brasil para o Mundial'2022

Lucas Veríssimo está nos 55 pré-convocados do Brasil, de acordo com vários órgãos de comunicação social daquele país como o 'Globoesporte'. Com Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão como centrais quase confirmados entre os 26 eleitos finais do selecionador Tite para o Mundial’2022, o defesa do Benfica tem a concorrência de nomes como Bremer (Juventus), que está a recuperar de um lesão muscular na coxa esquerda.

Depois de ter estado ausente quase um ano devido a uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito, o camisola 4 dos encarnados já voltou à competição, tendo marcado presença em dois jogos da equipa B. Pelo conjunto principal esteve no banco frente à Juventus e agora viajou com a equipa para Haifa.