Lucas Veríssimo: «O campeonato é longo, há muito jogo pela frente»

O Benfica empatou com o Estoril a 1 golo, perdendo a liderança para o FC Porto. Lucas Veríssimo lamentou o golo sofrido em cima dos 90.





"Entrámos em campo para defender a liderança. Sabíamos que seria um jogo difícil, como foi. Tivemos oportunidades para matar o jogo, para fazer o segundo, terceiro e quarto golos, e não fizemos. Futebol é isto, quem não faz… Numa bola, foram felizes e conseguiram o empate. Merecíamos ter conseguido com a vitória. Vamos manter os pés no chão, o campeonato é longo. Há muito jogo pela frente", disse.Falta de concentração, não. A equipa esteve concentrada de início ao fim. Um pouco de desgaste, o que é normal. Estamos a jogar de 3 em 3 dias. Estávamos a fazer um grande jogo, mas faltou fazer o 2.º golo. Mas numa bola, no final de novo… Vamos sentar-nos, conversar e ver os nossos erros. O campeonato é longo e no final tenho a certeza podemos sair com o título.Temos trabalhado para fazer melhor. Infelizmente nos últimos jogos, não foi o que esperávamos. Vamos corrigir. No final vamos conseguir o título, temos coisas boas este ano.