Lucas Veríssimo ofereceu camisola do Benfica ao presidente do Santos

A aproveitar as férias no Brasil, Lucas Veríssimo regressou ontem [noite de terça-feira] à Vila Belmiro para assistir ao duelo entre Santos e os argentinos do Banfield, a contar para a fase de grupos da Taça Sul-Americana. O defesa-central brasileiro do Benfica esteve no camarote na companhia da mulher Amanda Veríssimo e dos dois filhos Samuel e Mirella, tendo posteriormente oferecido uma camisola do Benfica ao presidente do Peixe, Andrés Rueda, que partilhou o momento nas redes sociais."Ontem tivemos um adepto muito especial na Vila Belmiro. Obrigado, Lucas Veríssimo pelo teu amor ao Santos FC. Esta continua a ser a tua casa e [onde] serás sempre bem-vindo. Obrigado pelo ótimo bate-papo. Viva o Santos!", escreveu, partilhando uma fotografia com o antigo jogador do Santos, que também recebeu uma camisola das mãos do líder do clube.