Lucas Veríssimo pode voltar... na equipa B

Lucas Veríssimo deve ser opção, este sábado, no jogo da equipa B, frente ao B SAD. Record sabe que o central trabalhou sob as ordens de Luís Castro e deve estar nos eleitos da equipa secundária, no encontro do segundo escalão do futebol português. O brasileiro, que está sem jogar desde novembro do último ano, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior, no encontro com o Sp. Braga, deve voltar a ter os primeiros minutos na competição na equipa B. Recorde-se que, depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, Lucas Veríssimo enfrentou um longo período de recuperação e já se encontra a treinar com a equipa principal.





Para o encontro de amanhã com o B SAD, também está previsto que Morato venha a ser opção para o técnico Luís Castro. O central que sofreu uma lesão no tornozelo, no final de agosto, frente ao Paços de Ferreira, também está pronto e, como não viajou com a equipa para o Dragão, pode ir a jogo, amanhã, na equipa B.

Paulo Bernardo e Henrique Araújo, como tem sido normal, também entram nas contas do técnico que levou as águias à conquista da Youth League.