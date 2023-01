Lucas Veríssimo prefere ficar na Europa

Lucas Veríssimo prefere permanecer na Europa a regressar ao Brasil, assegurou o jornalista Fabrizio Romano, no Twitter. Flamengo e At. Mineiro manifestaram interesse nos seus serviços, como o nosso jornal adiantou, mas o defesa-central, de 27 anos, tem outros objetivos.





De acordo com o referido jornalista italiano, há clubes do velho continente interessados no camisola 4 das águias e, até final do mercado de inverno, ainda poderá rumar a outras paragens.