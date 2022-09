Lucas Veríssimo publica vídeo e os adeptos reagem: «O craque está a chegar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Verissimo (@lucasverissimo)

Afastado dos relvados há muitos meses por causa de uma grave lesão, Lucas Veríssimo publicou este sábado um vídeo no Instagram, com imagens de um jogo antigo, que levou os adeptos a reagirem como muita satisfação. O defesa brasileiro não adiantou qualquer explicação para o mesmo, colocando apenas dois emojis que foram interpretados como um anúncio de um regresso iminente."Volta, volta", "O craque está a chegar" e "Vamos com tudo, temos saudades tuas" foram algumas das reações.Este vídeo surge no mesmo dia em que a mulher de Lucas Veríssimo, Amândia Veríssimo, partilhou uma notícia dando conta que o central regressara aos treinos. "Brilha meu menino", escreveu.Recorde-se que o Benfica voltou este sábado aos treinos depois de cinco dias de férias concedidos por Roger Schmidt.