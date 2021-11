Lucas Veríssimo quebra silêncio após lesão: «Serão meses difíceis»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Verissimo (@lucasverissimo)

Lucas Veríssimo deixou esta terça-feira uma mensagem no Instagram, onde reconheceu que terá "meses difíceis" pela frente.O defesa central do Benfica vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, depois da grave lesão sofrida no jogo de domingo com o Sp. Braga, na Luz, e não joga mais esta época."Serão meses difíceis, de muita dedicação e superação. Seguir trabalhando para voltar ainda mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens. Resiliência! Seguimos", escreveu o jogador brasileiro.