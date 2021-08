Lucas Veríssimo recorreu às redes sociais para pedir desculpa após expulsão diante do PSV

Lucas Veríssimo foi expulso, após ter visto dois cartões amarelos em menos de meia hora, e deixou o Benfica a jogar com menos um cerca de uma hora, diante do PSV. No final da partida, que confirmou o apuramento dos encarnados para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o central brasileiro recorreu às redes sociais para pedir desculpa aos adeptos.





"Peço desculpas a todos os adeptos pela expulsão, e agradeço aos companheiros pela garra e dedicação durante todo o jogo. A vaga é nossa! AQUI É BENFICA! VAMOSSSSSS!", pode ler-se.













.@ChampionsLeague | PSV 0 x 0 Benfica



Benfica com Lucas Veríssimo é expulso °°



2 Amarelo bem mostrado? °#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/lNufUOhNGR — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 24, 2021