Lucas Veríssimo recusa saída do Benfica

Lucas Veríssimo afasta a saída do Benfica no final da época. A garantia foi dada pelo representante do defesa-central, Paulo Pitombeira, citado pelo jornalista Jorge Nicola, no seu canal no YouTube.

"De acordo com Paulo Pitombeira, abre aspas: 'A possibilidade voltar ao Brasil é zero'. Eu ainda perguntei se ele tinha certeza de que para a segunda metade do ano isso também seria válido e ele disse sim. Paulo e Veríssimo entendem que é hora de permanecer no Benfica", assegurou.

O central, de 27 anos e com contrato até 2026, estava nos planos do técnico Cuca para reforçar o Corinthians. Mas com a mudança de treinador, entrando Vanderlei Luxemburgo, ficou em 'standby'.