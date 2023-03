Lucas Veríssimo tem mais dois pretendentes no Brasil

Sem espaço na defesa do Benfica, Lucas Veríssimo tem sido alvo de várias sondagens, principalmente oriundas do Brasil. O defesa-central brasileiro, de 27 anos, soma apenas 239 minutos esta temporada, fruto da longa ausência dos relvados por lesão e procura regressar ao Brasil para aumentar a sequência de jogos e ganhar competitividade.

Nos últimos dias, Lucas Veríssimo foi colocado na rota do Corinthinas, do Palmeiras de Abel Ferreira e também do Cruzeiro, emblema agora orientado pelo português Pepa (ex-treinador do V. Guimarães).

Esta quarta-feira, a imprensa brasileira avançou com o nome de mais dois clubes que estarão alegadamente interessados em contar com o concurso do jogador formado no Santos. Serão eles o Flamengo, que já terá recebido luz verde de Vítor Pereira para avançar com a contratação do defesa, e ainda o Botafogo, também ele orientado por um técnico luso, Luís Castro.