Lucas Veríssimo titular pela equipa B do Benfica

Tal comoavançou na edição de hoje, Lucas Veríssimo vai ser titular pela equipa B na receção ao Moreirense, em jogo da 2.ª Liga que arranca às 14 horas deste sábado.O central já atuou pela formação secundária do Benfica na semana passada, na vitória por 2-0 frente ao B SAD. Nesse encontro, o Veríssimo jogou apenas 45 minutos.O brasileiro continua à procura de ganhar o ritmo ideal para entrar nas escolhas de Roger Schmidt depois de ter ficado afastado da competição durante quase um ano devido a uma entorse grave no joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior. O técnico acompanhou bem de perto o regresso do internacional canarinho, já que fez questão de se deslocar até ao Jamor para assistir ao jogo. O central, de 27 anos, já se sentou no banco no triunfo por 4-3 frente à Juventus, mas ainda espera pelos primeiros minutos esta época ao serviço da equipa principal.