Lucas Veríssimo: «Usei a adversidade da lesão para crescer»

Lucas Veríssimo foi esta sexta-feira convocado para a seleção brasileira pela segunda vez, depois de em maio ter sido escalado também por Tite mas 'cortado' da convocatória por lesão. O central do Benfica garantiu que a espera fê-lo progredir.





"O tempo de Deus é sagrado e nunca ninguém vai entender. A lesão tirou-me da última convocatória e usei essa adversidade para crescer. O crescimento apareceu, no lado pessoal e profissional. Baixar a cabeça só para orar, e com muita fé a convocação veio novamente. Dessa vez estou confiante e sabendo que o Lucas de junho não é o mesmo do Lucas de hoje. Sim, um raio cai duas vezes no mesmo lugar. É preciso saber de onde vem esse raio e se tu o mereces. Obrigado, Tite. Obrigado, Brasil. Obrigado, família. Obrigado aos meus empresários pelo apoio e suporte. Senhor, o agradecimento é diário. Fé sempre!", garantiu numa mensagem partilhada na conta pessoal de Instagram.