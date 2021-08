Lucas Veríssimo: «Vamos entrar focados, não temos nada conquistado»

Lucas Veríssimo foi o escolhido para esta segunda-feira, juntamente com Jorge Jesus, fazer a antevisão à partida entre Benfica e Spartak Moscovo a contar para a segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em que as águias trazem uma vantagem de 2-0 vinda do primeiro jogo na Rússia. Na antevisão ao encontro, o brasileiro promete uma equipa focada em conseguir alcançar os objetivos e mostrou-se entusiasmado por poder voltar a ter adeptos na Luz.





"Vai ser um grande jogo, sem dúvida, para [alcançar] os nossos objetivos este ano. Em relação aos adeptos, já sentimos um pouco na última partida e tenho a certeza que em casa não vai ser diferente. Estou ansioso, ainda não consegui jogar em casa com adeptos. Como disse na última partida, vai ser muito importante essa junção, para a nossa sequência, tanto na Liga, como na Champions, independentemente da competição"."Independentemente do resultado conseguido lá, vamos entrar focados, não temos nada conquistado. Sabemos os nossos objectivos, e vamos para cima e tentar procurar aqui a qualificação, e se for com uma vitória, melhor ainda. Temos objectivos traçados, sabemos das dificuldades, mas a equipa está consciente e sabe o que tem de fazer"."Sim, já estou mais em casa. Tive um pouco mais de tempo de trabalho, quando cá cheguei a competição já estava em andamento. Agora com trabalho é muito melhor, mais fácil, estou mais adaptado. Este resultado individual passa também pelo colectivo, conheço melhor os companheiros, o trabalho do mister, e tudo isso favorece para esse crescimento individual"."Trabalhamos nos dois sistemas. Quem jogar, sabe o que tem de fazer em qualquer um, a equipa está bem preparada para isso, trabalhamos constantemente. É algo a nosso favor, algo bom para nós"."Sim, é o que nós trabalhamos, em sistemas diferentes, trabalhamos o individual, tudo isso. Pude ter um pouco mais de tempo para trabalhar com o mister, entendo muito mais as ideias, e isso favorece todos. Conheço os meus companheiros, e tenho a certeza que a equipa vai crescer individualmente e colectivamente"."Temos uma equipa muito boa, fisiologia, fisioterapeutas que estão a cuidar muito bem disso. Acredito que vou estar a 100%""É muito grande. Todos os jogadores grandes querem estar [na Champions], e o Benfica, um clube deste tamanho, tem de estar lá. É um objetivo e vamos lutar até ao fim para o conseguir".