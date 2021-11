Lucas Veríssimo viaja hoje para Barcelona para ser operado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou que Lucas Veríssimo irá viajar esta quinta-feira para Barcelona, cidade onde irá ser operado."O atleta Lucas Veríssimo viaja hoje para Barcelona, cidade onde irá ser submetido a intervenção cirúrgica. O internacional brasileiro será acompanhado pelo médico do Benfica e por um fisioterapeuta", anunciou o clube da Luz numa nota divulgada no site oficial.Este será um passo importante para debelar a lesão grave que o jogador sofreu na partida frente ao Sp. Braga e que o vai deixar de fora das opções até final da temporada. Recorde-se que Lucas Veríssimo sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior. Depois da cirurgia irá seguir-se um longo período de recuperação.