Lucescu lembra Bernardo Silva: «É uma surpresa que Rafa ainda não tenha saído do Benfica»

Mircea Lucescu, experiente treinador que orienta o Dínamo Kiev, realizou esta segunda-feira a antevisão ao duelo da segunda mão da final do playoff frente ao Benfica, embate que está agendado para as 20 horas de quarta-feira [amanhã], no Estádio da Luz.





Em declarações na conferência de imprensa, o técnico romeno salientou a qualidade existente no plantel dos encarnados, realçando Rafa Silva como o "melhor jogador" das águias até ao momento esta temporada, mostrando-se surpreendido pelo facto de o internacional português, campeão europeu em 2016, ainda não ter deixado o clube para rumar a outras paragens."O Benfica tem bons jogadores em todas as posições e internacionais. Não posso dizer quem é o melhor jogador, mas talvez o mais experiente sim: Otamendi, João Mário, Gilberto e Grimaldo são os mais experientes. Depois há outros jovens jogadores com potencial, mas talvez o Rafa Silva seja o melhor jogador neste momento. É uma surpresa que ainda não tenha saído do Benfica para jogar num grande clube como Bernardo Silva", começou por dizer o treinador do Dínamo Kiev.Lucescu lembrou ainda que as águias são favoritas a passar a eliminatória mas sublinhou o facto de a sua equipa precisar de marcar apenas dois golos para levar a decisão para prolongamento. "[Precisamos] De marcar três golos? Não. Precisamos de dois para irmos a prolongamento. Foi assim nas duas últimas eliminatórias. Bom, mais isto era uma piada. O Benfica é melhor do que nós. Vamos ver, temos que jogar bem."

"Temos jogadores que não veem a família há alguns meses, mas no campo vamos tentar esquecer tudo isso e concentrarmo-nos no jogo."

Regresso de Sydorchuk às escolhas

"É muito importante. Sofremos dois golos a partir dessa zona onde ele joga. Mas entretanto perdemos dois jogadores por lesão, o Tsygankov e o Popov", terminou.