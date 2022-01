Lugares na SAD do Benfica votados hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A eleição para os novos órgãos sociais da SAD do Benfica decorre hoje em Assembleia Geral, que vai decorrer por videoconferência. No que toca aos membros, o presidente Rui Costa propõe cinco nomes para o Conselho de Administração, além do seu: Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, Manuel de Brito, Maria da Câmara Pestana e Rosário Pinto Correia.

No entanto, José António dos Santos, o maior acionista individual da SAD, propõe a entrada de António Pires de Andrade, ex-presidente da Mesa da AG dos encarnados. “Se for eleito, levarei para o Benfica a minha experiência como gestor nas empresas por onde passei”, frisou Pires de Andrade, ao nosso jornal, na edição de 28 de dezembro.