Luís Araújo é o novo treinador dos sub-23 do Benfica

Luís Araújo foi esta segunda-feira confirmado como treinador da equipa sub-23 do Benfica, acumulando ainda com a liderança dos juniores na UEFA Youth League, prova que as águias conquistaram na última época e que vai defender em 2022/23. O técnico, de 45 anos, sucede assim a Luís Castro, que está agora ao comando da equipa B.

Com estes acertos, a SAD benfiquista pretende estabilizar as lideranças técnicas das equipas B e sub-23, depois de várias alterações nos últimos anos, nomeadamente na formação secundária. Desde a saída de Hélder Cristóvão, no final de 2017/18, já orientaram esta equipa Bruno Lage, Renato Paiva, Nélson Veríssimo e António Oliveira, em quatro épocas. Nesta altura, como apurou Record, os encarnados pretendem iniciar de uma nova era, marcada por uma maior estabilidade no comando das últimas etapas de formação dos Benfica.

Recorde-se que o nosso jornal já tinha dado conta há três semanas que Luís Araújo se preparava para assumir a liderança dos sub-23, o que foi apenas ontem confirmado pelo Benfica, no regresso da equipa ao trabalho. Foram 18 os jogadores que realizaram os indispensáveis testes físicos e exames médicos antes do arranque dos trabalhos de pré-época, nos próximos dias.

Além de Luís Araújo, a equipa técnica para a nova temporada da equipa sub-23 será ainda constituída por André Matos (treinador-adjunto), Pedro Valido (treinador-adjunto), Paulo Marques (treinador de guarda-redes), Rodolfo Fernandes (analista), além de e André Silvério, que fica como preparador físico deste escalão.