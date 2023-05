Luís Araújo: «Os nossos jogadores têm de estar preparados para serem pressionados»

Apesar do triunfo por 3-2 sobre o Gil Vicente, Luís Araújo, treinador dos sub-23 do Benfica, deixou alguns reparos à exibição da sua equipa."Fizemos uma 1ª parte muito boa e devíamos ter conseguido o conforto necessário para abordarmos o jogo de uma forma superior até ao fim. No entanto, um erro individual no início da 2ª parte permitiu o golo do Gil Vicente e, a partir daí, aconteceu algo que tem sido frequente: perdemos o controlo emocional e a organização, pelo que a 2ª parte não foi digna da qualidade que temos de apresentar. Tivemos sorte no resultado final porque o 3-2 apareceu de uma situação que é normal no jogo, um erro adversário. Estamos satisfeitos pela vitória, por estarmos na na meia-final e pela 1ª parte, mas não estamos com a 2ª parte. Há mérito do Gil Vicente, mas os nossos jogadores têm de estar preparados para serem pressionados e para corresponderem à reação do adversário. Hoje isso não aconteceu, mas estamos a trabalhar nesse sentido", asseverou.Com a passagem às meias-finais da Taça Revelação assegurada, o objetivo está bem definido: "Encaramos o que falta jogar com vontade de ganhar todos os jogos. Queremos superar todos os adversários e queremos crescer para que, perante situações como estas, sejamos capazes de controlar as nossas emoções e sermos iguais a nós próprios. Queremos continuar a crescer no resto dos jogos que temos pela frente".