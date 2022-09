Luís Araújo: «Todos temos de fazer mais um pouco e defender os interesses do Benfica»

Luís Araújo lamentou, esta quarta-feira, o empate do Benfica diante da Juventus, na 2.ª jornada da Youth League (1-1) . O treinador das águias garantiu que este "não era o resultado" que os encarnados procuravam, sublinhando que a sua equipa "perdeu o foco" nos minutos finais."Não era o resultado que queríamos. Tivemos o jogo na mão. Não sei se no final nos desconcentrámos, se foi da fadiga... perdemos um pouco o foco, o que permitiu o penálti. Temos de ser mais solidários e acreditar no fim, é inadmissível sofrer [um golo] numa recarga [do penálti]. Estamos desapontados com o resultado porque, tal como na primeira jornada, estivemos melhor que o adversário. Todos temos de fazer mais um pouco e ir até ao fim para defender os interesses do clube. Não podemos relaxar no fim de um jogo que claramente devíamos ter ganho", começou por referir.E acrescentou: "Sabíamos que era importante ganhar para somar os primeiros pontos. Estamos conscientes que temos capacidade para fazer mais do que estamos a fazer, e vamos começar já no próximo jogo".João Tomé, lateral das águias, destacou a falta de eficácia da equipa. "Uma primeira parte disputada de parte a parte. Eles sofreram a expulsão e a partir daí estivemos sempre por cima. Temos de concretizar as oportunidade que tivemos. Depois eles partiram o jogo, conseguiram o penálti. O que podemos tirar deste jogo é o ponto que levamos. No próximo jogo vamos voltar a lutar pelos três pontos e fazer melhor do que fizemos hoje", concluiu.