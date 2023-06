Luís Araújo voltará a treinar os sub-19 na próxima temporada, sabe Record, para substituir Filipe Coelho. O técnico, de 46 anos, tinha passado para os sub-23 durante a época 2022/23 depois de ainda ter orientado os juniores durante três jogos. Agora, perante a reformulação nos quadros técnicos no Seixal, Araújo regressa ao escalão em que esteve durante três épocas consecutivas com um título de campeão nacionalAinda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, Paulo Lopes lidera a corrida para treinar os sub-23. O antigo guarda-redes integra os quadros técnicos desde 2018/19 e na última época foi treinador adjunto na equipa B.