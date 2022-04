Luís Castro abre a porta à renovação de contrato: «Sinto que o Benfica me quer»

Luís Castro, treinador que conduziu o Benfica à vitória na Youth League, abriu hoje às portas à renovação de contrato. Um desejo partilhado pelos responsáveis encarnados, como deixou claro Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação dos encarnados."Sou ambicioso, caso contrário não estaria aqui. Comecei a treinar miúdos de seis anos no Vizela, sem remuneração, enquanto estudava", recordou, em entrevista à BTV, antes de falar do presente: "Sinto-me bem e tenho todas as condições. Se o Benfica ou eu entendermos que não, vamos sentarmo-nos e conversar. Neste momento, quero o Benfica e sinto que o Benfica me quer."Castro, de 41 anos, chegou ao Seixal no decorrer da temporada 2019/20, para substituir Jorge Maciel. Está em final de contrato, mas os encarnados esperam segurá-lo. "Não tomamos decisões com base nos resultados. O Luís quer continuar connosco e nós queremos continuar com esta equipa técnica. Para o ano, vamos ter toda a equipa técnica dos sub-23 connosco", afirmou, convicto, Mil-Homens.